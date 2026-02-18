Mps ok a fusione Mediobanca ma Generali non andrà a Siena
Il consiglio di amministrazione di Mps, guidato da Nicola Maione, ha deciso di approvare la fusione con Mediobanca, eliminando così l’incertezza sul futuro della banca toscana. La decisione arriva dopo settimane di negoziati intensi e significa che Mediobanca diventerà parte integrante di Mps, che così uscirà dalla quotazione in Borsa. Un dettaglio importante è che questa operazione potrebbe cambiare gli equilibri nel settore finanziario italiano.
Si scioglie il nodo sul futuro di Mediobanca. Dopo settimane di fitte interlocuzioni, ieri il consiglio d'amministrazione di Mps presieduto da Nicola Maione ha dato l'ok alla fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nel Monte, con conseguente addio alla quotazione in Borsa della merchant bank. L'aspetto più interessante, però, è il destino che seguirà la partecipazione del 13,2% detenuta da Mediobanca nelle Assicurazioni Generali: come anticipato dal settimanale Moneta, sarà incorporata in una società al 100% controllata da Mps. In questo contenitore che quindi sarà una nuova entità aziendale - denominata Mediobanca Spa con lo scopo di non disperdere un brand di grande valore - al suo interno vi confluiranno anche «le attività di corporate & investment banking e private banking a servizio della clientela di fascia alta», come si legge nella nota del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
