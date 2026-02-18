Il consiglio di amministrazione di Mps, guidato da Nicola Maione, ha deciso di approvare la fusione con Mediobanca, eliminando così l’incertezza sul futuro della banca toscana. La decisione arriva dopo settimane di negoziati intensi e significa che Mediobanca diventerà parte integrante di Mps, che così uscirà dalla quotazione in Borsa. Un dettaglio importante è che questa operazione potrebbe cambiare gli equilibri nel settore finanziario italiano.

Si scioglie il nodo sul futuro di Mediobanca. Dopo settimane di fitte interlocuzioni, ieri il consiglio d'amministrazione di Mps presieduto da Nicola Maione ha dato l'ok alla fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nel Monte, con conseguente addio alla quotazione in Borsa della merchant bank. L'aspetto più interessante, però, è il destino che seguirà la partecipazione del 13,2% detenuta da Mediobanca nelle Assicurazioni Generali: come anticipato dal settimanale Moneta, sarà incorporata in una società al 100% controllata da Mps. In questo contenitore che quindi sarà una nuova entità aziendale - denominata Mediobanca Spa con lo scopo di non disperdere un brand di grande valore - al suo interno vi confluiranno anche «le attività di corporate & investment banking e private banking a servizio della clientela di fascia alta», come si legge nella nota del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps, ok a fusione Mediobanca ma Generali non andrà a Siena

Mediobanca, addio Borsa: ok alla fusione con Mps. Il cda di Siena procede all’incorporazione e al delisting di Piazzetta CucciaMediobanca lascia la Borsa dopo che il Consiglio di Amministrazione di Montepaschi ha approvato la fusione con la banca senese, decidendo di incorporare Mediobanca e di cancellare le azioni dalla quotazione.

Mediobanca sarà fusa in Mps e lascerà la Borsa, ma non la quota in GeneraliMediobanca lascerà la Borsa dopo aver raggiunto un accordo di fusione con Mps, a causa delle nuove strategie di consolidamento nel settore bancario italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.