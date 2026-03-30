In un'intervista rilasciata a Tuttosport, Bergomi ha espresso fiducia nella forza dell’Italia, ma ha anche avvertito dei rischi legati a una possibile partecipazione poco significativa ai Mondiali. Ha inoltre citato il miglioramento del reparto offensivo, attribuendolo a Pio Esposito. La discussione si concentra sulla nazionale e sulla partita contro la Bosnia, in vista delle qualificazioni mondiali.

Inter News 24 Bergomi, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell’Italia di Gattuso in vista della cruciale sfida contro la Bosnia. Le sue parole. Beppe Bergomi, intervistato dai microfoni di Tuttosport, analizza il momento della Nazionale di Gattuso in vista dell’incrocio da dentro o fuori contro la Bosnia. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. LA PAURA «Quando ha segnato Tonali in telecronaca ho detto “finalmente”. Finalmente perché quel gol è stata una liberazione, perché avevo visto i mostri nel primo tempo. Si percepiva questa pesantezza, questa diciamo tra virgolette paura di non farcela. Sì, nel primo tempo si vedeva che... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi ci crede: «L’Italia è forte, ma rischiamo un Mondiale da comparsa. Pio Esposito migliora tutto il reparto offensivo»

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