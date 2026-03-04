Oltre il processo a Lovaglio Le sfide di Mps per convincere il mercato sulla partita centrale del risiko bancario

Il gruppo Mps si trova a dover affrontare una serie di sfide sul mercato, oltre al processo legale in corso contro Lovaglio. La priorità è convincere gli investitori sulla strategia bancaria e sulle decisioni future, mentre si avvicina la conclusione del consiglio di amministrazione e la possibile nomina di nuovi vertici. La situazione rimane in costante evoluzione, con i nomi che saranno scelti ancora da definire.

Al successore dell'ad che ha guidato la scalata a Mediobanca toccherà misurarsi con un costoso delisting e con una complessa fusione L’attuale ad, Luigi Lovaglio, rimasto escluso, paga il prezzo dell’indagine della procura milanese sulla scalata a Piazzetta Cuccia, che è stata da lui guidata, e il fatto che il piano industriale presentato la scorsa settimana è stato bocciato dal mercato. Secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, la notizia dell’esclusione di Lovaglio è da considerarsi “negativa” in relazione ai rischi di esecuzione del piano stesso e rispetto al fatto che tale strategia possa essere implementata da un ceo diverso da quello che l’ha ideata (anche se alternative valide a Lovaglio in ogni caso ci sono). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Mps, Mediobanca, Lovaglio e il prossimo bivio del risiko bancarioLa vera posta in gioco non è il destino dell’ad, ma la scelta su Piazzetta Cuccia: integrazione con la banca sense o Borsa.

