Moviola Como Pisa | gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto Cosa è successo al Sinigaglia!

Durante la partita tra Como e Pisa, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, il match è stato seguito da una moviola che ha evidenziato alcuni episodi controversi. La gara si è conclusa con un risultato di 5-0 in favore del Como, che ha dominato l’incontro dal primo minuto. La direzione di gara è stata affidata a Pairetto, con alcune decisioni che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori.

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