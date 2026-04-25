Moviola Bologna Roma | niente rigore per il mani di Wesley lamentele dei felsinei

Durante la partita tra Bologna e Roma della 34ª giornata di Serie A, l’episodio principale riguarda un fallo di mano nel corso del match. L’arbitro ha deciso di non assegnare il rigore alla squadra di casa, nonostante le proteste dei giocatori e dei tifosi felsinei. La decisione ha suscitato diverse reazioni, con alcuni che hanno contestato la mancata punizione per l’episodio analizzato al VAR.

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