Durante la partita tra Como e Roma, sono stati discussi diversi episodi arbitrali, tra cui un rigore non concesso su El Shaarawy e un’espulsione diretta a Wesley. La sfida si è svolta allo stadio Sinigaglia e ha visto protagonisti vari momenti controversi che hanno sollevato dubbi tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La moviola ha analizzato le decisioni più discusse dell’incontro.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Targhalline brilla con il Feyenoord: tutto sulla stellina marocchina classe 2002. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Como Roma, dal rigore su El Shaarawy al rosso di Wesley: gli episodi dubbi

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Como-Roma: la moviola. Dubbi sull'espulsione di Wesley bit.ly/3NC3xXa #AsRoma x.com

Roma in vantaggio 1-0 a fine primo tempo contro il Como, il gol ovviamente è di quel fenomeno di Malen. DAJE! #ASRoma #ForzaRoma #Malen facebook