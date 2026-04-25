Movimento 5 Stelle presentata la lista | i 31 nomi in corsa per il Consiglio comunale di Avellino

Da avellinotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente depositato la propria lista in vista delle elezioni comunali di Avellino. La lista comprende 31 candidati, pronti a concorrere per un posto nel Consiglio comunale durante le prossime consultazioni elettorali. La presentazione avviene a pochi giorni dalla scadenza prevista per la consegna delle liste, e ora si attende il via libera ufficiale per le candidature.

Avellino — Anche il Movimento 5 Stelle ha depositato la propria lista per le elezioni comunali di Avellino. Trentuno candidati al Consiglio comunale per il partito fondato da Beppe Grillo, che punta a ritagliarsi uno spazio significativo in una competizione che si preannuncia a più voci.I.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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