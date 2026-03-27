Movimento 5 Stelle annunciata la lista per le amministrative di Agrigento

Il Movimento 5 Stelle ha comunicato ufficialmente la composizione della propria lista in vista delle elezioni amministrative a Agrigento. La lista comprende candidati scelti dal partito, che parteciperanno alla competizione elettorale prevista nelle prossime settimane. La presentazione dei candidati è stata annunciata attraverso i canali ufficiali del movimento. La campagna elettorale è ora in fase di avvio.

Il Movimento 5 Stelle ha avviato il percorso verso le elezioni amministrative annunciando la presentazione di una propria lista per la prossima competizione elettorale. Un passaggio che segna l’inizio della fase operativa: nei prossimi giorni saranno resi noti i primi candidati, con l’obiettivo “di costruire una squadra capace di incidere sul futuro della città”. “L’impegno sarà massimo per garantire un rinnovato slancio alla città e costruire una crescente credibilità politica – ha dichiarato Angelo Cambiano –. Vogliamo muoverci in una prospettiva di maturità, mettendo al centro competenze, serietà e capacità di dare risposte concrete ai cittadini”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Movimento 5 Stelle, annunciata la lista per le amministrative di Agrigento Articoli correlati Leggi anche: Movimento 5 Stelle: chiarezza e condivisione per le amministrative in Terra di Lavoro Amministrative, La Vardera guarda Agrigento: "Se scenderemo in campo, lo faremo con un candidato che scuoterà le coscienze"Agrigento come terreno da esplorare, ma anche come città che attende da tempo un segnale diverso. Contenuti utili per approfondire Movimento 5 Stelle annunciata la lista... Temi più discussi: I risultati del referendum per età e orientamento politico vanno presi con cautela; Referendum, le ragioni più profonde di una sconfitta non annunciata. Il commento di Polillo; Posidonia nel porto di Marinella di Selinunte e infiltrazioni mafiose; Plasma buttato nelle Marche, il caso finisce in Parlamento: il M5s chiama in causa il ministro della Salute. Scempio che va avanti da tre anni, Santanché si dimetta: l’annuncio in Aula del Movimento 5 stelle che presenta la mozione di sfiduciaPirondini: Meloni difende Santanchè da tre anni, ora chiede le dimissioni solo dopo lo schiaffo del referendum ... ilfattoquotidiano.it EleMe2026, il M5S presenterà una lista insieme a ControcorrenteMESSINA. Antonio De Luca, Capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle annuncia che presenteremo regolarmente la nostra lista alle prossime elezioni amministrative di Messina, avviando un percorso elett ... letteraemme.it Mentre l'attenzione dei media è concentrata sul controverso movimento bi-fase dell'ala anteriore Mercedes, a Maranello si è consumato un episodio molto particolare. Secondo quanto riportato da Giuliano Duchessa su AutoRacer.it, i commissari FIA hanno eff - facebook.com facebook #piazzapulita L'intervista di Corrado Formigli al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. x.com