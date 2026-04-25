movida creativa appello alle associazioni

Un collettivo di poetici ha lanciato un appello alle associazioni culturali affinché collaborino alla creazione di una movida creativa. Il gruppo, composto da cinque membri, ha annunciato pubblicamente la proposta attraverso un comunicato. La richiesta si rivolge alle organizzazioni del settore per promuovere iniziative che valorizzino l’aspetto artistico e culturale nelle serate della città. La proposta è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del collettivo.

Appello alle associazioni culturali per creare una movida creativa. lo dice il Collettivo poetico Zauberei formato da Selenia Erye, Guglielmo Bertilorenzi, Maurizio Bonugli, Silvana Cannoni, Fabrizio Ferrante (nella foto). "La violenza che abbiamo vissuto non è un caso isolato, ma il sintomo di una solitudine collettiva che si maschera dietro il rumore di una “movida” vuota e puramente consumistica. Il nostro impegno per cambiare passo. Non possiamo più accettare che i nostri giovani siano ridotti a semplici spettatori di un tempo libero privo di senso. Per noi, l’arte e la bellezza non sono ornamenti, ma strumenti essenziali di convivenza civile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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