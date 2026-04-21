L’Austria creativa dai mobili alle lampade

Nello storico Palazzo Confalonieri si tiene una mostra dedicata al design austriaco. L’esposizione presenta una selezione di mobili e lampade realizzati con un alto contenuto creativo. I prodotti in mostra riflettono le tendenze e la qualità del design proveniente dall’Austria. L’evento si svolge in un contesto architettonico che valorizza le creazioni esposte, offrendo una panoramica delle proposte più rappresentative del settore.

Design Palazzo Austria mette in scena nello storico Palazzo Confalonieri una selezione di prodotti ad alto contenuto creativo, che riflettono le tendenze e la qualità del design austriaco. Il concept, ideato dai pluripremiati architetti Vasku & Klug, prevede il blu intenso della scenografia che crea un ambiente elegante e raffinato e mette in primo piano i prodotti di altissimo livello qualitativo, che spaziano dai mobili ai complementi d’arredo, dalle lampade agli accessori per la tavola fino agli arredi scolastici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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