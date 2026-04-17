Soccorso animali e maltrattamenti l' appello delle associazioni | Non possiamo sostituirci alle istituzioni gli enti intervengano

Le associazioni di volontariato che si occupano di soccorso animali e contrasto ai maltrattamenti chiedono alle istituzioni di intervenire con tempestività e competenza. In particolare, si rivolgono alla polizia municipale e all’Ast veterinaria, che hanno l’obbligo di intervenire quando vengono segnalati casi di ritrovamento o maltrattamenti. Le associazioni chiariscono di poter fornire supporto, ma non di sostituirsi agli enti pubblici nelle funzioni di intervento.

“Chiediamo alle istituzioni quali la polizia municipale e la Ast veterinaria, che hanno l’obbligo di intervenire nei casi di ritrovamento o maltrattamento degli animali segnalati dal cittadino, di agire secondo le proprie competenze: le nostre associazioni di volontariato possono aiutare ma mai.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Maltrattamenti sugli animali: condanna delle associazioniI controlli, effettuati in due comuni della Valle, hanno evidenziato situazioni di forte disagio per gli animali, legati con catene estremamente... Capitale del volontariato: "Associazioni centrali nell’aiuto alle istituzioni"Presidente del Centro Servizi del Volontariato Terre Estensi, che riunisce associazioni di Modena e Ferrara, e anche presidente di Porta Aperta fin... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 35 anni della Legge 281: alla Reggia di Venaria un convegno su tutela animale e fragilità sociali; Un incontro sulla Legge Brambilla e sugli effetti in Brianza; Campania, al via il tavolo regionale per il benessere animale; Enpa: a 35 anni dalla legge 281 riflettori sulla tutela dei gatti. Bambini tra fucili alla fiera della caccia: così stiamo normalizzando l’uccisione (e i maltrattamenti) di animali, il reportDalla fiera venatoria ai dati choc sui giovani e i maltrattamenti animali: cosa sta succedendo davvero. I dati LAV. greenme.it Rapporto tra preadolescenti e animali: 1300 studenti rispondono al questionario LAVDalla ricerca Non si torturano le farfalle emerge che il 41,92% dei partecipanti ha assistito al maltrattamento di almeno un animale, mentre l’8,07% lo ha commesso volontariamente. lav.it Una signora ha trovato un gatto (vedi fotografia) a Mendrisio zona stazione, non ha il microchip. Chi dovesse averlo smarrito o dovesse riconoscerlo, chiami pf il Soccorso Animali ATVSA tel 078 691 25 39 Grazie - facebook.com facebook