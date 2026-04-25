Moutet serve da sotto fa ace e prova subito a ripetersi | fischi e urla dal pubblico

Al torneo di Madrid, durante un match, un giocatore ha eseguito un servizio da sotto che ha portato un ace. Dopo aver vinto il punto, ha tentato di ripetersi con un tentativo simile. Il pubblico presente ha reagito con fischi e urla, creando un momento particolare nel corso della partita.

Momento surreale al torneo di Madrid: Moutet sorprende tutti con un servizio da sotto vincente, realizzando un ace e provando subito a ripetersi nel punto successivo. Il gesto tecnico, perfettamente regolare, scatena però la reazione del pubblico, che lo fischia e lo insulta. In un clima accesissimo, lo spagnolo Dani Merida mantiene la concentrazione e porta a casa la vittoria. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moutet serve da sotto, fa ace e prova subito a ripetersi: fischi e urla dal pubblico Notizie correlate Borges, ace da sotto sul match point contro Etcheverry: fischi di BarcellonaOttavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona, il portoghese Nuno Borges ha deciso di chiudere la sua sfida contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry... 25 aprile a Milano, manifestanti pro-Palestina contestano la Brigata Ebraica. Fischi e urla: “Fuori i sionisti dal corteo”A Milano il corteo nazionale del 25 aprile è partito tra i fischi e le proteste dei militanti pro Palestina allo spezzone della Brigata ebraica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quarti; ATP Barcellona, Musetti: Cerco di essere un gentiluomo in campo, il servizio da sotto adesso lo evito; Corentin Moutet, il genio imprevedibile che sfida Musetti a Barcellona; ATP Barcellona 2026, Musetti supera un fastidioso Moutet: 3° quarto dell’anno per l’azzurro. ATP Barcellona, Musetti: Cerco di essere un gentiluomo in campo, il servizio da sotto adesso lo evitoTennis - ATP Barcellona, conferenza stampa di Lorenzo Musetti: Cerco di essere un gentiluomo in campo, niente servizio da sotto ... ubitennis.com Musetti-Moutet diretta ATP Barcellona: segui la sfida agli ottavi liveBARCELLONA (SPAGNA) - È di nuovo il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona dove il 24enne azzurro (n.9 Atp), dopo aver battuto lo spagnolo Martin Landaluce all'esordio, sulla terra rossa ... msn.com @lore_musetti ai quarti di finale a #barcelona . Superato il francese Moutet. #españa #tennis - facebook.com facebook