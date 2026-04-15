Borges ace da sotto sul match point contro Etcheverry | fischi di Barcellona

Durante gli ottavi di finale dell'ATP 500 di Barcellona, il tennista portoghese Nuno Borges ha concluso il suo match contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry con una scelta insolita: ha servito da sotto sul match point. La decisione ha attirato l’attenzione dei presenti, suscitando fischi e reazioni miste tra il pubblico. La partita si è conclusa con Borges che ha conquistato la vittoria in modo inaspettato, lasciando un segno nel torneo.

Ottavi di finale dell'Atp 500 di Barcellona, il portoghese Nuno Borges ha deciso di chiudere la sua sfida contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry servendo da sotto. La scelta porta al risultato sperato, la sfida termina 6-3 7-6, ma né l'avversario né il pubblico hanno l'hanno presa benissimo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Borges, ace da sotto sul match point contro Etcheverry: fischi di Barcellona Notizie correlate Ace, smash e match point: tutto il grande tennis in streaming su NOWAce fulminanti , break decisivi , smash imprendibili e lob da antologia : il tennis è lo sport che ti tiene incollato allo schermo fino all'ultimo... Barcellona, match point brutale: Norrie si scusa, ma Wawrinka è distruttoIl match point che ha chiuso in tre set (6-4 6-7 6-4) la sfida tra Cameron Norrie e Stan Wawrinka nei sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Barcellona. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Wta Rouen 2026: Cocciaretto agli ottavi, Chareva ko in 3 set; La Wizz Air Milano Marathon domenica live su Sky; Internazionali d'Italia 2026, ecco la nuova Grand Stand Arena a Roma. VIDEO; 'La differenza tra me e Sinner è questa', l'audio catturato di Alcaraz col suo box. Una biblioteca in casa e' un mondo racchiuso tra due mura J. L. Borges #nonsololibri x.com Borges si traveste da Bublik per chiudere il match. Medjedovic passa su un De Minaur non pervenuto facebook