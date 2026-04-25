Moutet serve da sotto due volte di fila | il pubblico impazzisce contro di lui

Durante un match al torneo di Madrid, un giocatore ha eseguito due volte di fila un servizio da sotto. Il pubblico presente ha reagito con entusiasmo e entusiasmo, applaudendo l’azione. Nel primo punto, ha conquistato un ace, e nel successivo ha tentato di ripetersi, creando un momento particolare e inatteso sul campo. La scena ha attirato l’attenzione di tutti gli spettatori e degli appassionati presenti all’evento.

Momento surreale al torneo di Madrid: Moutet sorprende tutti con un servizio da sotto vincente, realizzando un ace e provando subito a ripetersi nel punto successivo. Il gesto tecnico, perfettamente regolare, scatena però la reazione del pubblico di casa, che lo fischia e lo insulta. In un clima accesissimo, lo spagnolo Dani Merida mantiene la concentrazione e porta a casa la vittoria. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moutet serve da sotto due volte di fila: il pubblico impazzisce contro di lui Notizie correlate Moutet serve da sotto, fa ace e prova subito a ripetersi: fischi e urla dal pubblicoMomento surreale al torneo di Madrid: Moutet sorprende tutti con un servizio da sotto vincente, realizzando un ace e provando subito a ripetersi nel... Sinner senza senso: difende due smash e il pubblico impazzisce per luiQuesto punto di Sinner sta facendo il giro del web: dopo due smash di Michelsen, Jannik riesce a difendere miracolosamente e a terminare lo scambio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Musetti-Moutet 6-3, 6-4, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: l’azzurro vince e vola ai quarti; ATP Barcellona, Musetti: Cerco di essere un gentiluomo in campo, il servizio da sotto adesso lo evito; Corentin Moutet, il genio imprevedibile che sfida Musetti a Barcellona; ATP Barcellona 2026, Musetti supera un fastidioso Moutet: 3° quarto dell’anno per l’azzurro. ATP Barcellona, Musetti: Cerco di essere un gentiluomo in campo, il servizio da sotto adesso lo evitoTennis - ATP Barcellona, conferenza stampa di Lorenzo Musetti: Cerco di essere un gentiluomo in campo, niente servizio da sotto ... ubitennis.com Musetti-Moutet diretta ATP Barcellona: segui la sfida agli ottavi liveBARCELLONA (SPAGNA) - È di nuovo il giorno di Lorenzo Musetti all'Atp 500 di Barcellona dove il 24enne azzurro (n.9 Atp), dopo aver battuto lo spagnolo Martin Landaluce all'esordio, sulla terra rossa ... msn.com @lore_musetti ai quarti di finale a #barcelona . Superato il francese Moutet. #españa #tennis - facebook.com facebook