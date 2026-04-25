Durante l'ultima conferenza stampa al Benfica, l'allenatore ha interrotto l'incontro per prendere un giornale e leggerlo davanti ai presenti. Il gesto ha attirato l'attenzione dei media e dei presenti, che hanno ripreso l'episodio in un video diventato presto virale. L'evento si inserisce nelle numerose occasioni in cui Mourinho ha mostrato comportamenti non convenzionali durante le conferenze stampa.

José Mourinho torna a far parlare di sé con l’ennesimo colpo di teatro della sua carriera, questa volta durante l’ultima conferenza stampa al Benfica. L’ex allenatore della Roma è stato il protagonista di un episodio decisamente singolare che ha messo in attesa l’intera sala stampa: nonostante il moderatore avesse già annunciato l’apertura ufficiale dell’incontro con i media, il tecnico portoghese ha preferito ignorare il via libera per concedersi ancora qualche minuto di lettura. Le telecamere di Sport TV hanno immortalato la scena in perfetto stile Special One: nel video, diventato rapidamente virale, si vede Mourinho completamente assorto nella lettura di un quotidiano sportivo, del tutto indifferente al brusio dei cronisti e alle telecamere accese.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mourinho show: blocca la conferenza per leggere il giornale – VIDEO

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