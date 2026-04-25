Durante una conferenza stampa alla vigilia di una partita di calcio, l’allenatore ha interrotto l’intervento per consultare le notizie sul telefono, rimanendo in silenzio per circa venti secondi. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a questa pausa improvvisa. Si tratta di un momento insolito durante un evento di questo genere, con l’allenatore che ha interrotto il discorso senza ulteriori spiegazioni.

Goretzka Milan, i rossoneri adesso fanno sul serio! E’ lui il colpo per il centrocampo: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Mercato Juve, è Stiller l’ultima idea dei bianconeri per il centrocampo! Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo Calciomercato Milan, Sorloth dice sì! E’ lui l’attaccante scelto dai rossoneri per il futuro. Tutti i dettagli sulla trattativa Bremer Juve, il difensore resta al centro del progetto! No alla Premier e la volontà di rinnovare con i bianconeri. La situazione Mandela Keita svela: «Parma? Amo la tranquillità e la gentilezza della gente. Chivu? Mi ha insegnato a credere in me. Sul mio esordio.» Chiellini non ha dubbi: «Spalletti? Ero convinto che potesse essere la guida per il prossimo futuro e così è stato.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mourinho ma che fai? Interrompe la conferenza stampa perchè deve leggere le notizie sul telefono! 20 secondi di silenzio assoluto

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