Venti secondi di silenzio Mourinho blocca la conferenza stampa

Durante una conferenza stampa, l'allenatore ha interrotto l'incontro per circa venti secondi di silenzio, bloccando le domande dei giornalisti. Questa pausa inattesa si è verificata dopo alcuni commenti scherzosi sul futuro, suscitando sorpresa tra i presenti. Mourinho ha poi ripreso la parola, portando avanti l'incontro senza ulteriori interruzioni o dichiarazioni specifiche.

Un'altra gag divertente per José Mourinho in conferenza stampa. Dopo aver scherzato sul futuro professionale di un giornalista (che gli chiedeva del suo), prima della sfida tra il suo Benfica e la Moreirense, l’ex allenatore di Inter e Roma ha fatto pazientare i giornalisti perché doveva leggere le ultime notizie dal telefono.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Venti secondi di silenzio, Mourinho blocca la conferenza stampa Notizie correlate Chivu paragonato a Mourinho dopo le sue dichiarazioni nella conferenza stampa del 16 aprile.Chivu paragonato a Mourinho dopo le sue dichiarazioni nella conferenza stampa del 16 aprile. Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Vi spiego il silenzio stampa dopo l’Atalanta. Bastoni domani non ci sarà, sulla sua convocazione in Nazionale…»di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida valevole per il 30°... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ATLAS PAIN, dopo 5 anni di silenzio, il progetto torna in studio per un nuovo inizio; Il prof Domenico Lucifora e il salvataggio dei liceali in gita: il lieto fine a Praga; Vuelta Asturias 2026, Nairo Quintana torna alla vittoria dopo più di quattro anni!; Il telescopio spaziale cattura la rottura della cometa e rileva un blackout di luminosità di 48 ore senza precedenti. A Lissone la segnalazione di due semafori che mettono in difficoltà le persone più anziane o che faticano a muoversi: il verde dura meno di venti secondi #news #monza Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook