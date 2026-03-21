Le indagini sul deragliamento del Tramlink coinvolgono il conducente Pietro M., in servizio sulla linea 9 a Milano. L’incidente si è verificato alle 16.11 del 27 febbraio, nella cabina della vettura 7707. Gli inquirenti stanno analizzando il silenzio al telefono di un collega e i 12 secondi tra la fine della chiamata e lo schianto.

Milano – Ore 16.11 del 27 febbraio, cabina del Tramlink di ultima generazione della linea 9. Alla guida della vettura 7707 c’è Pietro M., sessantenne con più di 34 anni di esperienza. Non sta bene: circa mezz’ora prima, ha preso una forte botta al piede sinistro aiutando un disabile in sedia a rotelle a salire a bordo. Sente un forte dolore all’alluce, ma, stando a quanto risulta, non segnala alcuna anomalia alla centrale operativa di Atm, sebbene abbia a disposizione un apparecchio ad hoc all’interno dell’abitacolo. Chiama invece un collega. Lo stesso a cui ha dato il cambio in piazza Oberdan. Lo stesso che lo ha aiutato nell’operazione che gli ha provocato il trauma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le indagini sul Tramlink deragliato, il silenzio al telefono con il collega e i 12 secondi tra la fine della telefonata e lo schianto

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