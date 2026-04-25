Il Motorola Edge 60 Neo è stato messo in vendita a 247 euro su Amazon il 25 aprile 2026. Il telefono si distingue per la presenza di ricarica wireless e di uno zoom ottico 3x. Questa offerta rappresenta un'opportunità nel segmento dei dispositivi di fascia media, offrendo funzionalità avanzate a un prezzo inferiore ai 250 euro.

? Cosa sapere Motorola Edge 60 Neo scende a 247 euro su Amazon il 25 aprile 2026.. Il dispositivo con ricarica wireless e zoom 3x sfida la fascia media economica.. Il Motorola Edge 60 Neo scende sotto la soglia dei 250 euro su Amazon oggi, 25 aprile 2026, offrendo un pacchetto tecnico che sfida i canoni della fascia media. L’offerta corrente permette di accaparrarsi il dispositivo a 247 euro, con l’opzione aggiuntiva di dilazionare il pagamento in cinque rate mensili prive di interessi. La vendita e la gestione logistica sono affidate direttamente ad Amazon. cercasse alternative diverse, il prezzo del medesimo modello viene segnalato a 245 euro tramite Smarterstore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motorola Edge 60 Neo: l’offerta shock sotto i 250€ che stravolge il mercato

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