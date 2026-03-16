Uno smartphone che pesa solo 159 grammi | la prova a Dublino di Motorola Edge 70

A Dublino è stato testato il Motorola Edge 70, uno smartphone che si distingue per il suo peso di soli 159 grammi e uno spessore di 6 millimetri. Si tratta di un dispositivo di fascia media, progettato per essere leggero e compatto, senza rinunciare alle funzioni di base. La prova sul campo ha mostrato come il design minimalista renda il telefono facile da impugnare e trasportare.

Motorola Edge 70 è uno smartphone mediogamma, pensato per essere praticamente una piuma: pesa 159 grammi ed è spesso 6 millimetri. Lo abbiamo provato con qualche scatto a Dublino. Vi lasciamo qualche impressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Motorola Edge 70, la recensione dello smartphone ulltra-sottile Motorola edge 70 fusion in arrivo: teaser svela novitàquesto riepilogo sintetico fornisce una sintesi mirata sulle informazioni disponibili riguardo al motorola edge 70 fusion, con attenzione al mercato... ABBIAMO un NUOVO SMARTPHONE super SOTTILE: anteprima MOTOROLA EDGE 70! Altri aggiornamenti su Uno smartphone che pesa solo 159 grammi... Uno smartphone che pesa solo 159 grammi: la prova a Dublino di Motorola Edge 70Motorola Edge 70 è uno smartphone mediogamma, pensato per essere praticamente una piuma: pesa 159 grammi ed è spesso 6 millimetri. Lo abbiamo provato con qualche scatto a Dublino. Vi lasciamo qualche ... fanpage.it Motorola Edge 70 disponibile in tre colori Pantone: qui Lilly Pad e Bronze GreenSottile, sempre più sottile. Ma anche leggero e potente. Sono aggettivi che si ripropongono nel mercato degli smartphone ormai da un decennio. Adesso, però, i telefoni slim potrebbero davvero prendere ... gazzetta.it