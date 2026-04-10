Durante le festività pasquali, più di 500 dolci sono stati raccolti e consegnati ai bambini in condizioni di difficoltà. L'iniziativa, chiamata Le uova del cuore, ha raggiunto un nuovo record di partecipazione, portando sostegno ai piccoli pazienti delle strutture sanitarie della regione. La distribuzione si è svolta nelle strutture ospedaliere, con l’obiettivo di portare un po’ di serenità durante le festività.

Oltre 500 dolci pasquali sono stati raccolti e distribuiti per sostenere i più piccoli in difficoltà, segnando un nuovo primato per l’iniziativa Le uova del cuore. L’operazione solidale, portata avanti da Futura Aps, ha permesso di raggiungere diversi reparti di pediatria nelle province di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Sant’Omero e Ancona, coinvolgendo anche diverse realtà dedicate al supporto delle famiglie fragili. Una rete che si consolida attraverso il coinvolgimento dei nuovi cittadini. Il raggiungimento di questo traguardo numerico avviene in un momento di maturità per l’associazione, che ha recentemente tagliato il traguardo dei cinque anni di attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà pasquale: 500 dolci per i piccoli pazienti del Marche

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