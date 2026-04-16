Il prossimo 10 maggio, le strade tra Legnano e Milano ospiteranno un raduno di motori d’epoca, trasformandosi in un evento pubblico che attirerà appassionati e cittadini. La manifestazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica della violenza, con particolare attenzione alla promozione del numero antiviolenza 1522. La sfilata si svolgerà lungo un percorso che coinvolgerà diverse aree della zona.

Un raduno di veicoli d’epoca trasformerà le strade tra Legnano e Milano in un palcoscenico di sensibilizzazione sociale il prossimo 10 maggio, con l’obiettivo di dare visibilità al numero nazionale antiviolenza 1522. L’iniziativa, denominata 1522 Motori in marcia contro la violenza sulle donne, vedrà una sfilata di auto e moto storiche che abbandoneranno i propri numeri di gara per esporre esclusivamente il simbolo del servizio di supporto promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto nasce da una sinergia istituzionale e associativa che coinvolge la Città Metropolitana di Milano,...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Motori d’epoca in sfilata: il raduno che accende il numero 1522

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