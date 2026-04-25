Motomondiale Gp Spagna | Marc Marquez scivola e vince la Sprint sotto la pioggia Sul podio Bagnaia e Morbidelli

Durante il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale, si è disputata la Sprint Race sotto la pioggia. Marc Marquez, in sella a una Ducati, è scivolato durante la gara ma è riuscito comunque a vincere. Sul podio sono saliti anche Bagnaia e Morbidelli. La corsa si è svolta in condizioni meteorologiche avverse, con l'asfalto bagnato che ha influenzato le strategie dei piloti.

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) – Marc Marquez (Ducati) vince una pazza Sprint Race del Gran Premio di SPAGNA, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Un acquazzone improvviso a metà gara ha scombinato le carte: il campione del mondo in carica, dopo esser scivolato, è tornato ai box per prendere la moto da bagnato ed è andato a vincere davanti a Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli. Caduta per Marco Bezzecchi e problema ai freni per Jorge Martin dopo poche tornate. BAGNAIA – Le parole di Pecco Bagnaia dopo il secondo posto nella Sprint race: “Appena ho visto un po’ di pioggia sulla griglia ho capito che sarebbe stata una gara pazza. C’è voluto qualche giro per avere le condizioni giuste per cambiare moto, poi la pioggia è aumentata e dopo il sorpasso subito da Marc (Marquez, ndr) sono stato attento a non cadere.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Spagna: Marc Marquez scivola e vince la Sprint sotto la pioggia. Sul podio Bagnaia e Morbidelli Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. MotoGP Spagna, Marc Marquez vince la Sprint sotto la pioggia. Secondo Bagnaia. Cade BezzecchiJerez (Spagna), 25 aprile 2026 – Marc Marquez è uscito vincitore dalla caotica e piovosa Sprint Race di Jerez. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Come sta Marc Marquez? Le sue parole dopo il venerdì di Jerez; Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a Jerez; MotoGP | Practice Spagna, Marc Márquez: Serve uno step; MotoGP 2026. GP di Spagna. Marc Márquez risponde ad Andrea Dovizioso: Credo di star raggiungendo una condizione simile a quella dell'anno scorso. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. I centauri si ... oasport.it MotoGP 2026. GP di Spagna. Sprint pazza con la pioggia: Marc Márquez cade e poi vince! Secondo Pecco Bagnaia, tantissime cadute [CLASSIFICA]Ha iniziato a piovere intorno al 4 giro e intorno all'ottavo la pioggia è diventata difficilmente gestibile con le gomme da asciutto. Podio per Morbidelli, problema per Martín al via, caduto Bezzecchi ... moto.it Questa la manovra di rientro in pit lane di Marc Marquez, dopo essere caduto alla Curva 13. Un episodio destinato a far discutere gli appassionati. A noi ha ricordato quella di Lewis Hamilton a Hockenheim nel 2019, quando andò a muro e per tale taglio fu pe - facebook.com facebook #MotoGP #SpanishGP Marc Marquez vince la gara sprint. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il compagno di scuderia Pecco Bagnaia. Terzo Morbidelli. Uscito Bezzecchi. Il GP è stato condizionato da una serie di cadute negli ultimi giri a causa della pio x.com