Nella sessione di qualifica del Gran Premio di Spagna, Zarco ha segnato il miglior tempo nel Q1 con 1:48.267, lasciando dietro di sé Acosta, che ha concluso vicino. La prova si è svolta a Jerez il 25 aprile, con i tempi che mettono in luce la buona prestazione di Honda e KTM in vista della Sprint Race prevista nel pomeriggio.

? Cosa sapere Zarco domina il Q1 a Jerez con 1:48.267 davanti ad Acosta il 25 aprile.. I tempi evidenziano la solidità di Honda e KTM prima della Sprint Race pomeridiana.. Zarco ha dominato la sessione di Q1 a Jerez de la Frontera con un tempo di 1:48.267, aprendo le ostilità per la griglia di partenza del Gran Premio di Spagna di MotoGP questo sabato 25 aprile 2026. Il tracciato andaluso, caratterizzato da una serie di curve a velocità media e bassa che mettono alla prova la precisione delle frenate e la fluidità nei movimenti, ha offerto un banco di prova tecnico estremamente complesso durante il time-attack. Le condizioni meteorologiche instabili hanno costretto i piloti a una gestione millimetrica della traiettoria, rendendo la determinazione dei tempi ancora più significativa per le sfide pomeridiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP Spagna: Zarco trionfa nel Q1, Acosta insegue a un soffio

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