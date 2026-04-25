MotoGp Spagna pole per Marc Marquez | Bezzecchi quarto

Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Spagna di MotoGp, tornando in pista dopo 245 giorni e stabilendo il miglior tempo sulla pista bagnata. In questa sessione, Bezzecchi si è classificato quarto. La gara si svolgerà sulla stessa pista, con condizioni di pioggia che hanno influenzato le qualifiche.

(Adnkronos) – Lo spagnolo Marc Marquez torna dopo 245 giorni e stacca il giro più veloce e la pole position a casa nel Gp di Spagna per la classe MotoGp sulla pista bagnata. Il pilota della Ducati ha chiuso con il crono di 1.48.087 davanti alla Honda di Johann Zarco (+0"140) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarto posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi con l'Aprilia a +1"028. Quinto tempo per Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta e Jorge Martin. Ottavo Enea Bastianini con la Ktm, e nono Raul Fernandezm mentre chiude la top ten Pecco Bagnaia, decimo con l'altra Ducati ufficiale. La gara sprint è in programma alle 15.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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