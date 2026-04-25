MotoGP highlights qualifiche Gp Spagna | Marc Marquez torna in pole

Durante le qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la pole position sulla pista di Jerez. Lo spagnolo, in sella a una Ducati, ha concluso le sessioni di prove cronometrate in prima posizione, superando gli altri piloti in classifica. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Zarco e Di Giannantonio.

È Marc Marquez il più veloce di tutti sulla pista di Jerez. Lo spagnolo della Ducati si piazza davanti a Zarco e Di Giannantonio. Caduta per il fratello Alex, mentre Bezzecchi partirà dalla quarta casella. Guarda gli highlights delle qualifiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, highlights qualifiche Gp Spagna: Marc Marquez torna in pole Notizie correlate MotoGP, GP Brasile: highlights qualifiche. Di Giannantonio centra la poleFabio Di Giannantonio centra il miglior tempo in Brasile e mette a segno la sua seconda pole in carriera in MotoGp. MotoGp Spagna: Marc Marquez vola sul bagnato ed è pole davanti a Zarco e Diggia, Bez 4°Jerez de la Frontera (Spagna) 25 aprile 2026 - Sarà l'aria di casa, saranno le condizioni di pista uniche o sarà un talento sconfinato, dimostrato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Come sta Marc Marquez? Le sue parole dopo il venerdì di Jerez; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Spagna 2026: Alex Marquez svetta, bene Bezzecchi. Bagnaia in top-10, con caduta; Quando si corre il GP di Spagna di MotoGP? Il programma completo. MotoGP, qualifiche Gran Premio di Spagna: Marc Marquez conquista la pole position, Bezzecchi quartoLo spagnolo della Ducati gira in 1'48087 davanti alla Honda di Zarco (+0140) e la Ducati VR46 dell'azzurro Di Giannantonio. Quarta piazza per il leader del mondiale su Aprilia ... corrieredellosport.it DIRETTA MOTOGP | Streaming qualifiche video GP Spagna 2026 Jerez: Marc Marquez in pole! (sabato 25 aprile)Diretta MotoGp streaming GP Spagna 2026 Jerez qualifiche e sprint live video, oggi sabato 25 aprile: orari, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net IL RITORNO DEL CABRONCITO! Marc Marquez domina la pioggia di Jerez! Il leader del Mondiale ritrova la Pole position dopo 245 giorni In prima fila con lui Zarco e Di Giannantonio. 10° Bagnaia - facebook.com facebook MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com