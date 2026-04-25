MotoGP highlights qualifiche Gp Spagna | Marc Marquez torna in pole

Da gazzetta.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la pole position sulla pista di Jerez. Lo spagnolo, in sella a una Ducati, ha concluso le sessioni di prove cronometrate in prima posizione, superando gli altri piloti in classifica. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Zarco e Di Giannantonio.

È Marc Marquez il più veloce di tutti sulla pista di Jerez. Lo spagnolo della Ducati si piazza davanti a Zarco e Di Giannantonio. Caduta per il fratello Alex, mentre Bezzecchi partirà dalla quarta casella. Guarda gli highlights delle qualifiche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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