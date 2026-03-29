La terza tappa della stagione di MotoGP si svolge ad Austin, in Texas, con le gare delle tre classi trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, mentre su TV8 sarà possibile vederle in differita. Sono stati comunicati gli orari di inizio degli appuntamenti e la composizione della griglia di partenza, con il circuito statunitense che ospita l'evento.

Dopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, è ora arrivato il giorno più atteso del weekend, la domenica, anche per il terzo appuntamento del Motomondiale 2026. È infatti tutto pronto per il Gran Premio degli Stati Uniti d'America, con le gare delle tre classi in programma domenica 29 marzo sul Circuit of the Americas (Cota) di Austin, in Texas. In MotoGP partirà per la seconda volta consecutiva dalla pole position Fabio Di Giannantonio, che come in Brasile è stato il più veloce di tutti sul giro secco con la sua Ducati del team VR46. Ma la Sprint del pilota romano è durata solo poche curve, finendo a terra dopo l'errore in frenata di Marc Marquez (sesto in qualifica). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Stati Uniti: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Austin

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