MotoGp in Thailandia trionfa Acosta | vince gara Sprint davanti a Marc Marquez

Nella gara Sprint del GP di Thailandia di MotoGP, Pedro Acosta ha ottenuto la vittoria, con Marc Marquez che si è piazzato secondo. La corsa si è conclusa con un finale che ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Il weekend ha visto anche altri piloti competere per le prime posizioni, ma Acosta ha conquistato il primo posto al termine della gara.

(Adnkronos) – Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp della Thailandia. Nel finale di gara, infatti, Marc Marquez che era in testa è stato penalizzato dopo un contatto con il pilota Ktm prima dell'ultimo giro ed è stato costretto a.