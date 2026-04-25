MotoGP Spagna a che ora iniziano qualifiche sprint e gara al GP Jerez | dove vederle in TV su Sky Now e TV8

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si svolgerà nel circuito di Jerez, con le qualifiche e lo sprint in programma sabato e la gara principale domenica. Le qualifiche e lo sprint saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW, mentre la corsa sarà visibile anche su TV8. Gli orari degli appuntamenti sono stati comunicati e riguardano le sessioni che definiranno la griglia di partenza e il risultato finale del weekend.