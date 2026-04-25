MotoGP oggi in tv GP Spagna 2026 | orari sabato 25 aprile streaming programma TV8 e Sky

Sabato 25 aprile, sul circuito di Jerez de la Frontera, si svolgeranno le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP. La giornata prevede sessioni di prove ufficiali e la gara sprint, con orari trasmessi in diretta su TV8 e Sky. I piloti affronteranno diverse sessioni in vista della gara principale, in programma nelle successive giornate.

Sabato 25 aprile sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Lo spagnolo Alex Marquez ha ben impressionato in sella alla Ducati Gresini.🔗 Leggi su Oasport.it

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