Venerdì 24 aprile si svolgerà la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky, con orari dedicati alla sessione di prove. La gara si terrà sul circuito di Jerez de la Frontera, con le qualifiche previste nei giorni successivi.

Venerdì 24 aprile andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00 Si tornerà a girare a un mese circa dall’ultima volta. Una lunga pausa che sarà interessate capire se e quanto avrà inciso sugli equilibri in pista. Per quanto accaduto nei primi tre week end del campionato, Aprilia ha fatto la voce grossa e la classifica generale parla chiaro: Marco Bezzecchi in testa, a precedere il compagno di squadra, Jorge Martin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari venerdì 24 aprile, streaming, programma TV8 e Sky

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