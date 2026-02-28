Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Thailandia 2026 | Acosta batte Marquez fuori Bezzecchi Bagnaia impalpabile

Nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, Pedro Acosta ha conquistato la vittoria, battendo Marc Marquez. Bezzecchi e Bagnaia sono usciti dalla corsa, con quest’ultimo che ha avuto una prestazione deludente. La gara ha segnato l’inizio della nuova stagione del Campionato del Mondo MotoGP con questi risultati.

Pedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha avuto la meglio in un controverso duello con Marc Marquez (Ducati), costretto a cedere la posizione all'ultima curva su indicazione della direzione gara in seguito ad una manovra di sorpasso ritenuta illegale dagli steward. La tripletta iberica è stata completata dall'Aprilia di Raul Fernandez, che ha preceduto al traguardo i compagni di marca Ai Ogura e Jorge Martin, mentre il pole-man e grande favorito Marco Bezzecchi è caduto nelle battute iniziali della corsa. Bilancio negativo per l'Italia, con Fabio Di Giannantonio solo 8° davanti a Francesco Bagnaia e Luca Marini.