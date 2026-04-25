MotoGP Marc Marquez in pole a Jerez | è la 75ª in top class

Durante le qualifiche del Gran Premio di Spagna, lo spagnolo in sella alla Ducati ha ottenuto la prima posizione in griglia, segnando la sua 75ª pole in top class. Con il miglior tempo, ha preceduto il francese e l’italiano, entrambi tra i primi tre. La Sprint Race è prevista per le 15, offrendo ai piloti l’opportunità di ottenere punti prima della gara principale.

Lo spagnolo della Ducati firma il miglior tempo nel GP di Spagna davanti a Zarco e Di Giannantonio. Alle 15 la Sprint Race. Marc Marquez conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati chiude il giro decisivo in 1’48"087, mettendosi alle spalle la Honda del francese Johann Zarco per appena 140 millesimi. Per il campione in carica si tratta della pole numero 75 in top class. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Marc Marquez inattaccabile con asfalto umido e in pole a Jerez. Bezzecchi si difende, Martin penalizzatoMarc Marquez spezza un digiuno che durava dal 23 agosto 2025 (GP d’Ungheria al Balaton Park) e conquista la pole position per il Gran Premio di... Leggi anche: MotoGP, si riparte: a Jerez riapre la caccia all'Aprilia. E il nuovo Mondiale di Marc Márquez... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a Jerez; MotoGP, Marquez: Non vince il più pazzo, ma chi sfrutta al meglio la propria follia; Come sta Marc Marquez? Le sue parole dopo il venerdì di Jerez; MotoGP | Cosa hanno in comune Valentino Rossi e Marc Marquez secondo Kevin Schwantz. MotoGP, Marc Marquez in pole a Jerez: è la 75ª in top classLo spagnolo della Ducati firma il miglior tempo nel GP di Spagna davanti a Zarco e Di Giannantonio. Alle 15 la Sprint Race. Marc Marquez conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna, quarto ... sportface.it DIRETTA MOTOGP | Streaming qualifiche video GP Spagna 2026 Jerez: Marc Marquez in pole! (sabato 25 aprile)Diretta MotoGp streaming GP Spagna 2026 Jerez qualifiche e sprint live video, oggi sabato 25 aprile: orari, tempi e classifiche delle sessioni. ilsussidiario.net IL RITORNO DEL CABRONCITO! Marc Marquez domina la pioggia di Jerez! Il leader del Mondiale ritrova la Pole position dopo 245 giorni In prima fila con lui Zarco e Di Giannantonio. 10° Bagnaia - facebook.com facebook MotoGp, Spagna: Marc Marquez in pole. Bezzechi partirà in seconda fila x.com