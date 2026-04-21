Dopo una pausa prolungata, il campionato di MotoGP riprende in Europa, con i piloti pronti a tornare in pista. A Jerez si riapre la lotta tra le squadre, con l’Aprilia che cerca di consolidare la propria posizione e la Ducati che punta a rafforzare la propria presenza. Tra i protagonisti ci sono Bezzecchi, in cerca di conferme, e Marc Márquez, alla ricerca di un nuovo inizio nel suo nuovo mondiale.

Finalmente si torna in pista. A quasi un mese dall’ultima staccata a Austin, il Mondiale ricomincia. E arriva in Europa, a Jerez de la Frontera, dopo che il gran premio del Qatar è stato posticipato (al 7 e 8 novembre) per la guerra in Medio Oriente. Dopo tre corse il Mondiale ha quindi effettuato altrettante settimane di stop, benedette dalla Ducati che non si aspettava certo un avvio di stagione difficoltoso come si è rivelato fin da subito. Mal digerite dall’Aprilia che invece aveva preso un ritmo e una supremazia inaspettati. Perché non si tratta solo dei tre successi consecutivi di Marco Bezzecchi, tre che si aggiungono ai due degli ultimi gran premi del 2025, non si tratta nemmeno solo dei 121 giri da lui completati in testa consecutivamente, per un record inimmaginabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, si riparte: a Jerez riapre la caccia all'Aprilia. E il nuovo Mondiale di Marc Márquez...

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