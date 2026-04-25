Durante le qualifiche del GP di Spagna, il quarto appuntamento del Motomondiale 2026, Marc Marquez ha ottenuto la pole position. Lo spagnolo ha dichiarato di avere un buon feeling con la moto, anche se ha sottolineato che le condizioni della pista hanno contribuito alla sua performance. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con Marquez pronto a scendere in pista dalla prima posizione.

Marc Marquez ha conquistato la pole position in occasione del GP di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2026 di MotoGP. Squillo del detentore del titolo sul circuito di Jerez De La Frontera che, per l’occasione, ha ottenuto la prima pole position della stagione. Nello specifico il centauro di casa Ducati ha confermato di essere il migliore su pista umida, fermando il cronometro a 1:48.087 precedendo di 0.140 la Honda di Johan Zarco, secondo condividendo la prima fila con la Pertamina Enduro VR46 Racing di Fabio Di Giannantonio, terzo a +1.010. Una volta arrivato al parco chiuso, il padrone di casa ha commentato a caldo quanto fatto: “ La condizione della pista mi ha aiutato, abbiamo un buon feeling sul bagnato, abbiamo fatto dall’inizio della giornata una bella guida.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Buon feeling, ma le condizioni della pista mi hanno aiutato”

MotoGP, l'intervista a Marc Marquez (Ducati) sulle sue condizioni nel giorno del GP di Valencia

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