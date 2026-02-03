LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Bezzecchi tallona Alex Marquez cresce Bagnaia Marc Marquez in cerca di feeling

Questa mattina a Sepang si sono conclusi i primi test ufficiali della MotoGP 2026. Bezzecchi si mantiene subito vicino ad Alex Marquez, che guida la classifica, mentre Bagnaia accelera e si avvicina. Marc Marquez ancora cerca il feeling giusto con la sua moto, senza riuscire a migliorare i tempi finora. La giornata è stata intensa e i piloti sono già pronti a tornare in pista domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:05 Ecco la situazione a 55? dal termine del primo giorno di prove: 1 Alex MARQUEZ 73 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:57.487 2 Marco BEZZECCHI 72 Aprilia Aprilia Racing 1:57.524 3 Luca MARINI 10 Honda Honda HRC Castrol 1:57.569 4 Francesco BAGNAIA 63 Ducati Ducati Lenovo Team 1:57.720 5 Johann ZARCO 5 Honda Castrol Honda LCR 1:58.140 6 Marc MARQUEZ 93 Ducati Ducati Lenovo Team 1:58.235 7 Jack MILLER 43 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 1:58.252 8 Pedro ACOSTA 37 KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:58.313 9 Alex RINS 42 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1:58.

