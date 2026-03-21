Nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position, qualificandosi davanti a Bezzecchi e Marquez, che completano la prima fila. La sessione di qualifiche si è conclusa con questa classifica, stabilendo la posizione di partenza per la gara. La competizione si svolge sul circuito brasiliano, con i piloti pronti a scendere in pista per la corsa.

Grande prestazione di Fabio Di Giannantonio, che conquista la pole position nel Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della stagione MotoGP. Il pilota del team VR46 ha fermato il cronometro sull’ 1’17”410, ottenendo il miglior tempo nelle qualifiche e guadagnandosi la partenza dalla prima posizione sia per la Sprint che per la gara. Alle sue spalle si piazza Marco Bezzecchi, già vincitore del primo GP stagionale in Thailandia, mentre completa la prima fila Marc Marquez su Ducati. Subito dietro scatterà la Yamaha di Fabio Quartararo, che apre la seconda fila. Qualifiche movimentate e cadute decisive. Le qualifiche sono state caratterizzate anche da alcune cadute importanti, che hanno inciso sulla griglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - MotoGP, Di Giannantonio in pole nel GP del Brasile: Bezzecchi e Marquez completano la prima fila

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