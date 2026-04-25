Nel fine settimana di gara a Jerez, le condizioni meteorologiche hanno complicato notevolmente la corsa. La Sprint Race, vinta da un pilota noto per le sue vittorie, si è svolta sotto la pioggia, creando un contesto di grande incertezza. Franco Morbidelli ha concluso al terzo posto, grazie a una strategia che ha tenuto conto del cambiamento delle condizioni climatiche durante la competizione.

? Cosa sapere Marc Marquez vince la Sprint Race di Jerez il 25 aprile tra pioggia e caos.. Franco Morbidelli conquista il terzo posto grazie alla gestione strategica del meteo avverso.. Franco Morbidelli conquista il terzo gradino del podio nella Sprint Race di Jerez de la Frontera questo sabato 25 aprile 2026, navigando tra le insidie di un meteo imprevedibile che ha stravolto i piani dei piloti della MotoGP. Il circuito spagnolo è stato teatro di una sfida dominata dal caos meteorologico, con la pioggia che ha colpito il tracciato nella parte centrale della competizione, trasformando la velocità pura in una questione di gestione delle emergenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP Jerez: Morbidelli sul podio tra pioggia e caos meteo

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