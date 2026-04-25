MotoGP Jerez Marquez vince la Sprint | caos pioggia e colpo Ducati

Durante la gara Sprint a Jerez, Marc Marquez ha ottenuto la vittoria dopo aver concluso in prima posizione in qualifica al mattino. La corsa si è svolta sotto la pioggia, con diversi incidenti e cadute lungo il percorso. Marquez ha cambiato moto durante la competizione, che si è rivelata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili e da un’intensa lotta tra vari piloti. La gara si è conclusa con la vittoria del pilota spagnolo.

Dopo la pole già conquistata al mattino, Marc Marquez trionfa nella Sprint tra caduta, cambio moto e pioggia. Bagnaia secondo, Morbidelli sul podio. Disastro Aprilia. Succede di tutto nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna. Alla fine vince ancora Marc Marquez, che completa una giornata perfetta dopo la pole position conquistata in mattinata. A Jerez condizioni meteo imprevedibili: partenza sull’asciutto, poi pioggia intensa negli ultimi giri. Proprio il caos meteo decide la gara. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate MotoGP Spagna, Marc Marquez vince la Sprint sotto la pioggia. Secondo Bagnaia. Cade BezzecchiJerez (Spagna), 25 aprile 2026 – Marc Marquez è uscito vincitore dalla caotica e piovosa Sprint Race di Jerez. Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Come sta Marc Marquez? Le sue parole dopo il venerdì di Jerez; MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020; Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a Jerez; MotoGP Jerez, Classifica Prove: super Alex Marquez! Bez 3° tra Diggia e Marc. MotoGP Jerez - Marquez lotta, cade, si rialza e vince!In una gara rocambolesca lo spagnolo è stato protagonista, rientrando ai box al momento giusto dopo una caduta e sbaragliando la concorrenza sotto l’acqua ... insella.it MotoGP: Pioggia e cadute, Marc Marquez vince la Sprint in SpagnaPrecede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi. Lo spagnolo sembrava fuori dal podio, poi recupera sotto la pioggia (ANSA) ... ansa.it MOTOGP - MARC MARQUEZ CADE, RIENTRA AI BOX PER CAMBIARE MOTO E VINCE LA SPRINT DI JEREZ In una Sprint rocambolesca, contraddistinta dalla pioggia che ha progressivamente bagnato la pista, è emerso Marc Marquez, caduto e rientra - facebook.com facebook Marc Marquez nel venerdì di Jerez (MotoGP): "Alex per ora è il pilota da battere. Fisicamente sto bene" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP #MarcMarquez x.com