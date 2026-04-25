LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez vince una pazza Sprint Cade e poi trionfa nel diluvio ma ha tagliato la pista

Durante la gara Sprint del GP di Spagna 2026, il pilota ha subito una caduta nel corso delle fasi iniziali sotto la pioggia intensa. Dopo essere scivolato e aver tagliato la pista, è riuscito a rimettersi in sella e a riprendere la corsa, riuscendo infine a vincere la competizione. La corsa si è svolta in condizioni di forte pioggia, con numerosi cambi di ritmo e sorpassi spettacolari. La diretta è terminata alle 15.33, con l’appuntamento per domani alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 14.00 per la gara. Un saluto sportivo. 15.31 Ecco il momento in cui Marquez è caduto, tagliando poi la pista per rientrare ai box. Vedremo cosa ne penseranno i commissari. Davide Tardozzi was ON IT after seeing @marcmarquez93 crash #SpanishGP pic.twitter.comKLnhZrgHqo — MotoGP (@MotoGP) April 25, 2026 15.30 La nuova classifica del Mondiale. Marquez da -36 a -24 in 20 minuti. 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) – 81 2 Jorge Martin (Aprilia) – 77 3 Pedro Acosta (KTM) – 60 4 Marc Marquez (Ducati) – 57 5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 55 6 Raul Fernandez (Aprilia) – 44 7 Ai Ogura (Aprilia) – 37 8 Francesco Bagnaia (Ducati) – 34 9 Alex Marquez (Ducati) – 28 10 Luca Marini (Honda) – 24 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez vince una pazza Sprint. Cade e poi trionfa nel diluvio, ma ha tagliato la pista Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez vince una pazza Sprint. Prima cade, poi domina sotto il diluvio LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Marquez cade, ma può vincere lo stessoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Marquez al comando con 7 decimi su Bagnaia e 6. Altri aggiornamenti Temi più discussi: MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si ricomincia dopo un mese di pausa!; DIRETTA MOTOGP, GP Spagna 2026: Live Prove - CRONACA; MotoGP, LIVE - La diretta delle FP1 del Gran Premio di Spagna a Jerez. LIVE MotoGP Spagna, la gara sprint in diretta: vince Marc Marquez davanti a BagnaiaIn diretta dal circuito di Jerez il MotoGP Spagna 2026 con le qualifiche per la pole e la gara sprint, in programma alle 15 ... fanpage.it LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: si comincia, Ducati per riprendersi la scenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 15.00 Giro di ... oasport.it MOTOGP - MARC MARQUEZ CADE, RIENTRA AI BOX PER CAMBIARE MOTO E VINCE LA SPRINT DI JEREZ In una Sprint rocambolesca, contraddistinta dalla pioggia che ha progressivamente bagnato la pista, è emerso Marc Marquez, caduto e rientra - facebook.com facebook Fabio Di Giannantonio e Zarco a darem show #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP x.com