LIVE MotoGP GP Spagna 2026 in DIRETTA | Marquez vince una pazza Sprint Cade e poi trionfa nel diluvio ma ha tagliato la pista

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara Sprint del GP di Spagna 2026, il pilota ha subito una caduta nel corso delle fasi iniziali sotto la pioggia intensa. Dopo essere scivolato e aver tagliato la pista, è riuscito a rimettersi in sella e a riprendere la corsa, riuscendo infine a vincere la competizione. La corsa si è svolta in condizioni di forte pioggia, con numerosi cambi di ritmo e sorpassi spettacolari. La diretta è terminata alle 15.33, con l’appuntamento per domani alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 14.00 per la gara. Un saluto sportivo. 15.31 Ecco il momento in cui Marquez è caduto, tagliando poi la pista per rientrare ai box. Vedremo cosa ne penseranno i commissari. Davide Tardozzi was ON IT after seeing @marcmarquez93 crash #SpanishGP pic.twitter.comKLnhZrgHqo — MotoGP (@MotoGP) April 25, 2026 15.30 La nuova classifica del Mondiale. Marquez da -36 a -24 in 20 minuti. 1 Marco Bezzecchi (Aprilia) – 81 2 Jorge Martin (Aprilia) – 77 3 Pedro Acosta (KTM) – 60 4 Marc Marquez (Ducati) – 57 5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 55 6 Raul Fernandez (Aprilia) – 44 7 Ai Ogura (Aprilia) – 37 8 Francesco Bagnaia (Ducati) – 34 9 Alex Marquez (Ducati) – 28 10 Luca Marini (Honda) – 24 15.🔗 Leggi su Oasport.it

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