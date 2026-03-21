MotoGP GP Brasile | highlights qualifiche Di Giannantonio centra la pole

Da gazzetta.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le qualifiche del GP Brasile di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo e conquistato la sua seconda pole position in carriera. La sessione si è svolta sul circuito brasiliano, con diversi piloti che hanno cercato di migliorarsi fino all’ultimo giro. Alla fine, Di Giannantonio ha preceduto gli avversari e si è posizionato in prima fila per la gara.

Fabio Di Giannantonio centra il miglior tempo in Brasile e mette a segno la sua seconda pole in carriera in MotoGp. Il pilota azzurro ha preceduto Bezzecchi e Marc Marquez, ma quante cadute nelle qualifiche! Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - MotoGP, GP Brasile: highlights qualifiche. Di Giannantonio centra la pole

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