MotoGP GP Brasile | highlights qualifiche Di Giannantonio centra la pole

Durante le qualifiche del GP Brasile di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo e conquistato la sua seconda pole position in carriera. La sessione si è svolta sul circuito brasiliano, con diversi piloti che hanno cercato di migliorarsi fino all’ultimo giro. Alla fine, Di Giannantonio ha preceduto gli avversari e si è posizionato in prima fila per la gara.

Fabio Di Giannantonio centra il miglior tempo in Brasile e mette a segno la sua seconda pole in carriera in MotoGp. Il pilota azzurro ha preceduto Bezzecchi e Marc Marquez, ma quante cadute nelle qualifiche! Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, GP Brasile: highlights qualifiche. Di Giannantonio centra la pole Articoli correlati MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e MarquezÈ di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp. MotoGp Brasile, pole a Di Giannantonio: Bezzecchi davanti a Marquez | I risultati delle qualifiche e la griglia di partenzaFabio Di Giannantonio si prende la scena nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, sul circuito di Goiania tornato nel calendario di MotoGp a... Aggiornamenti e notizie su MotoGP GP Brasile highlights qualifiche... Temi più discussi: Così sarà il GP Brasile: alla scoperta del circuito del Goiania. VIDEO; HIGHLIGHTS: in Brasile la giornata d'apertura è di Zarco; VIDEO. MotoGP al Goiania: il GP Brasile è LIVE su Sky Sport; VIDEO. MotoGP, tutti i numeri prima del GP Brasile. MotoGP | GP Brasile: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]Highlights Qualifiche MotoGP Brasile - Vi riproponiamo i momenti più importanti delle qualifiche del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento della stagione 2026 del Motomondiale. La pole positio ... motograndprix.motorionline.com MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTSLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp Brasile, Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e Marquez. HIGHLIGHTS ... tg24.sky.it MOTOGP - POSTICIPATE LE QUALIFICHE DI MOTO2 E MOTO3 A CAUSA DI UN BUCO NEL RETTILINEO PRINCIPALE DELLA PISTA DI GOIANIA #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #M3 #Moto3 #Moto2 #M2 #RoadtoMotoGP #Goiania #Brazil facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com