Durante la sprint race del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP, il pilota ha conquistato la vittoria sotto la pioggia negli ultimi giri. La gara, caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, ha visto una doppietta della casa motociclistica italiana, che ha modificato la classifica finale rispetto alle fasi iniziali della corsa. La pioggia ha influenzato le strategie e le posizioni dei piloti nelle fasi finali.

Doppietta Ducati nella sprint race del Gp di Spagna 2026 di MotoGp condizionata dalla pioggia negli ultimi giri della corsa che ha riscritto la classifica finale. Marc Marquez – scivolato subito prima di cambiare la propria moto ai box – ha trionfato davanti al compagno di squadra Pecco Bagnaia, completa il podio Franco Morbidelli con la Ducati VR46. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, quinto, e Luca Marini, nono. Gara da dimenticare per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, caduto due volte (senza conseguenze) e costretto al ritiro. Marquez: “Caduto nel momento migliore, ho avuto fortuna”. “Se ho vinto una gara più folle di questa? Penso proprio di no, è la mia prima vittoria dopo una caduta.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - MotoGp, Gp Spagna 2026: vittoria Marquez nella sprint sotto la pioggia

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