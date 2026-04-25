Oggi a Jerez si svolgono le qualifiche del Gran Premio di Spagna di MotoGP, con inizio alle 10:50, e la Sprint Race, prevista alle 15:00. Questi eventi rappresentano un momento importante della stagione, in cui si potrà vedere se le prestazioni delle prime tre gare si confermeranno o cambieranno dopo le sessioni di oggi. La giornata promette battaglie in pista e possibili sorprese, con i piloti pronti a dare il massimo.

Si torna a fare sul serio in MotoGP, con le qualifiche del Gran Premio di Spagna programmate alle ore 10:50 odierne e la Sprint Race a disputarsi alle ore 15:00. Saranno i primi atti ufficiali dopo quasi un mese, quello intercorso dal GP degli Stati Uniti e l’appuntamento corrente a causa del rinvio dell’evento previsto in Qatar. Vedremo se i valori emersi nelle prove libere di ieri saranno confermati quando più conta, ossia nel momento di stabilire le griglie di partenza per la gara dimezzata del sabato e quella piena della domenica. Dopo una pausa così lunga, però, i temi prescindono da quanto visto venerdì in pista. L’argomento forte è la corroborazione o confutazione dei valori emersi tra Buriram, Goiania e Austin.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Spagna 2026. Le qualifiche e la Sprint di Jerez corroboreranno o confuteranno i primi tre round?

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