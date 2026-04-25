Durante il quarto appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP 2026, uno dei piloti ha terminato la Sprint Race al terzo posto, dopo un'andatura intensa e piena di colpi di scena. Il pilota ha dichiarato di aver fatto il rientro ai box al momento giusto, sottolineando che la gara è stata molto movimentata, con molte situazioni imprevedibili. La competizione si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti appassionati.

Uno stoico Franco Morbidelli ha concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una gara meravigliosa con la pioggia, arrivata nella seconda parte, che ha ribaltato ogni scenario tra errori, cadute e emozioni a non finire. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Marc Marquez che, nonostante una caduta, ha cambiato moto e ha preceduto Pecco Bagnaia per 3.0 secondi, mentre completa il podio Franco Morbidelli a 7.4. Quarta posizione per Brad Binder a 8.7, quinta per Fabio Di Giannantonio a 9.2, mentre è sesto Raul Fernandez a 11.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “Rientro ai box nel momento giusto. Gara folle è successo di tutto”

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