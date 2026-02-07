Dopo il test di Sepang, Fabio Di Giannantonio si dice sicuro di essere nel posto giusto e al momento giusto. Le prove hanno dato indicazioni chiare sul possibile andamento della stagione 2026 e sul ruolo che potrebbe avere nella GP26. Ora l’obiettivo è lavorare sodo per sfruttare al massimo queste novità.

Il test di Sepang ha fornito indicazioni significative sul potenziale della stagione 2026, offrendo una chiara lettura sull’andamento della GP26 e sul ruolo di Fabio Di Giannantonio all’interno della Pertamina Enduro VR46, in un contesto di mercato piloti particolarmente vivace. Le tre giornate hanno messo alla prova sensazioni, affidabilità e margini di sviluppo, elementi chiave per competere fin dai primi appuntamenti e migliorare costantemente la risposta della moto. tre giorni positivi per il pilota italiano, grazie a un pacchetto che ha eliminato i problemi di feeling con l’anteriore. L’arrivo della GP26 ha permesso di avvicinarsi ai migliori e Di Giannantonio ha chiuso la sessione con il terzo tempo, mostrando una posizione in linea con i piloti che guidano la moto ufficiale Ducati. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Di Giannantonio: "Sono nel posto giusto e nel momento giusto

Approfondimenti su Sepang Risultati

