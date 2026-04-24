Motociclismo Dalla Porta | Test ok Il debutto a Misano

Durante una dichiarazione, il pilota ha confermato che i test svolti sono stati positivi e che si sente preparato per il primo appuntamento stagionale. La sessione di prove si è conclusa con esiti soddisfacenti, permettendo al team di affrontare con fiducia l’inizio del campionato. La gara si svolgerà a Misano, e il pilota ha espresso entusiasmo per il debutto ufficiale della stagione.

"I test sono stati produttivi, siamo pronti e carichi per il primo round". E’ così che Lorenzo Dalla Porta ha tracciato un bilancio dei test stagionali sulla sua nuova Yamaha R9 del Team Promodriver, con la quale nelle prossime ore inizierà ufficialmente la propria stagione con le prime due gare del Campionato Italiano Velocità. Il pilota di Montemurlo esordirà a Misano Adriatico, sulla pista dedicata all’indimenticato Marco Simoncelli sulla quale nel 2018 colse peraltro la prima delle sue cinque vittorie complessive in Moto3. Oggi alle 12,15 Lorenzo sarà impegnato nelle prove libere, per scendere nuovamente sul tracciato domani: qualifiche alle 10,15, "gara 1" alle 14,25.🔗 Leggi su Lanazione.it

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