Moto2 Collin Veijer in pole position nel GP di Spagna A centro gruppo Vietti e Arbolino

Nel Gran Premio di Spagna 2026, quarta tappa del Mondiale Moto2, Collin Veijer ha conquistato la pole position, sorprendendo con una prestazione inaspettata. A metà griglia di partenza, invece, si trovano i piloti italiani Vietti e Arbolino, posizionati tra le posizioni di centro gruppo. La gara si preannuncia interessante, con Veijer pronto a disputare la prima fila e gli altri piloti che cercano di migliorare le proprie posizioni.

Collin Veijer piazza la zampata che non ti aspetti e si prende la pole position per il Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale Moto2. Prima affermazione della carriera in qualifica nella categoria intermedia per il pilota neerlandese, che in passato aveva collezionato tre partenze al palo in Moto3 tra il 2023 ed il 2024. Il centauro del team Red Bull KTM Ajo ha registrato il miglior tempo assoluto della sessione in 1’39?101, imponendosi con un vantaggio di 57 millesimi sul padrone di casa Alex Escrig (Klint Racing Team) e 95 sull’altro spagnolo Manuel Gonzalez (Intact GP) che guida attualmente la classifica generale del campionato dopo le prime tre tappe extra-europee.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Collin Veijer in pole position nel GP di Spagna. A centro gruppo Vietti e Arbolino Notizie correlate Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... Moto2, Daniel Holgado firma la pole position del GP del Brasile. In top 10 Vietti ed ArbolinoSi conclude con la pole position di Daniel Holgado le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Moto2, GP Jerez: Agius al top nelle Practice, Vietti direttamente in Q2; Moto2: Celestino Vietti in spolvero nella FP1 del GP di Spagna, Arbolino in top-14 a Jerez; Moto2 | GP Spagna 2026, FP1: Baltus il più veloce in un turno equilibrato; Moto2, GP Jerez: Baltus al comando nelle FP1, seguito da un ottimo Vietti. Moto2, Collin Veijer in pole position nel GP di Spagna. A centro gruppo Vietti e ArbolinoCollin Veijer piazza la zampata che non ti aspetti e si prende la pole position per il Gran Premio di Spagna 2026, valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale Moto2. Prima affermazione della ... oasport.it Moto2 | Gp Jerez: Veijer in pole, Escrig e Gonzalez in prima filaMoto2 GP Spagna - Collin Veijer ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna classe Moto2, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Per il pilota del Team Red Bull Ajo si tratta della p ... motograndprix.motorionline.com