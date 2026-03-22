Moto2 Daniel Holgado firma la pole position del GP del Brasile In top 10 Vietti ed Arbolino

Durante le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, Daniel Holgado ha ottenuto la pole position in Moto2, mentre Luca Vietti e Aron Arbolino sono entrati nella top 10. La sessione si è conclusa con Holgado al primo posto, segnando una posizione di rilievo per la gara che si terrà nel paese sudamericano.

Si conclude con la pole position di Daniel Holgado le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Goiania, dopo il rinvio di ieri a causa dei problemi della pista, lo spagnolo è riuscito ad anticipare gli avversari con il crono di 1:20.711. È la prima partenza al palo per il centauro del CFMOTO Aspar Team, dopo il terzo posto in Thailandia. Si deve accontentare della seconda posizione il connazionale David Alonso che paga 17 millesimi di ritardo dalla pole. Completa la prima fila tutta spagnola Alex Escrig (KLINT Raceing team), a 43 millesimi dalla vetta. Solo quarto Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavot Intact GP) che si ferma a 79 millesimi dalla migliore prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Daniel Holgado firma la pole position del GP del Brasile. In top 10 Vietti ed Arbolino Articoli correlati Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... Leggi anche: LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Holgado tenta la fuga, Vietti in top-10 Tutto quello che riguarda Daniel Holgado Discussioni sull' argomento Moto2, Sotto l'acqua Escrig fa sue le FP1 in Brasile, 2° Guevara. Affonda Gonzalez: 21°; Ducati e Gresini puntano sulle stelle nascenti: il mercato dei trasferimenti della MotoGP è pronto a una scossa?. Moto2, Daniel Holgado firma la pole position del GP del Brasile. In top 10 Vietti ed ArbolinoSi conclude con la pole position di Daniel Holgado le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul ... oasport.it Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondoMoto2 GP Brasile - Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Brasile classe Moto2, in programma all'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna. Il #96 del Team CFMOTO Inde ... motograndprix.motorionline.com MARC MARQUEZ a ONDA CERA: “Jorge Lorenzo è il mio più grande rivale.” “Pedro Acosta È la punta di diamante della nuova generazione: è speciale. Dopo di lui ci saranno Maximo Quiles, David Alonso, Daniel Holgado ma anche Fermin Aldeguer” C facebook