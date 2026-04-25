Moto tra i pedoni sul Lungomare Colombo | l' allarme dell' associazione Balnea

Un allarme è stato lanciato riguardo alla presenza di moto che circolano e sostano nell’area pedonale del Lungomare Colombo a Mercatello, inclusa la piazzola della spiaggia Balnea. L’associazione che gestisce l’area ha segnalato questa situazione, evidenziando un rischio reale per le persone che passeggiano o si trovano nell’area. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza ulteriori dettagli sulle misure adottate.

Moto in circolazione e in sosta nell'area pedonale del Lungomare Colombo a Mercatello e sulla piazzola della spiaggia inclusiva Balnea: è quanto denuncia l'associazione che gestisce l'area, che segnalano una situazione di rischio concreto per i pedoni. Secondo quanto riferito, nonostante.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, albero crolla sul Lungomare Colombo: paura tra i residentiRaffiche di vento intense stanno interessando la città fin dalle prime ore del mattino, provocando disagi lungo la fascia costiera e momenti di... Rifiuti ingombranti incendiati a Mariconda: la video denuncia dell'associazione BalneaDiscariche di rifiuti ingombranti a Mariconda: questa è la denuncia di Balnea APS che vuole far luce sulle tante micro discariche che si formano...