A Salerno, un albero è caduto sul Lungomare Colombo a causa delle raffiche di vento che hanno interessato la città fin dalle prime ore del mattino. La caduta ha generato paura tra i residenti e ha causato disagi lungo la zona costiera. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le squadre di manutenzione per mettere in sicurezza l’area.

Raffiche di vento intense stanno interessando la città fin dalle prime ore del mattino, provocando disagi lungo la fascia costiera e momenti di apprensione tra i cittadini. Le condizioni meteo avverse, con vento forte e mare agitato, hanno determinato anche criticità alla viabilità urbana. Albero cade sul Lungomare Colombo. Proprio a causa del vento, un albero è improvvisamente crollato in via Lungomare Colombo, all’altezza di uno stabilimento balneare della zona, finendo su un’auto parcheggiata. L’episodio ha generato attimi di paura tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano feriti. Intervento e traffico rallentato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale, impegnata nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della circolazione. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, albero crolla sul Lungomare Colombo: paura tra i residenti

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